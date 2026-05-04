Congestione in acqua: perché si può morire e come evitarla

Quaranta minuti sul fondo del lago, due ore di vani tentativi di rianimazione, poi il ricovero e la morte. Si è spento così Badr Ouajil, il sedicenne che sabato pomeriggio si era tuffato nel lago di Garda, senza riemergere. L’acqua gelida, il corpo a lungo riscaldato dalle alte temperature d’inizio maggio. Una combinazione che può essere fatale, proprio come in questo caso, e che ha un nome: sindrome da idrocuzione. Banalmente una congestione. Che in acqua, però, può avere conseguenze nefaste.