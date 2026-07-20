Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereGDB+

Come preparare i bambini che a settembre iniziano l’asilo nido

L’assistente sanitaria Giulia Franchini: «Fare esperienza di piccoli distacchi e ritrovamenti aiuta il bambino a capire che mamma e papà si allontanano, ma poi tornano. Inoltre si può iniziare una nuova routine». I consigli se piange all’ingresso
Barbara Bertocchi

Barbara Bertocchi

Giornalista

Il nido è un'ottima palestra per lo sviluppo motorio e relazionale
Il nido è un'ottima palestra per lo sviluppo motorio e relazionale

La zebra Zeb parte per il campo estivo con una «scorta di baci». Nel libro di Michel Gay, ogni volta che sente nostalgia di casa apre una scatolina e avvicina al viso un bacio-caramella (foglietti con stampe di baci fatte con il rossetto) preparato da mamma e papà. Un piccolo rito che rende più dolce il distacco. Ma come si possono aiutare i bambini che a settembre inizieranno l’asilo nido? Ne abbiamo parlato con Giulia Franchini, assistente sanitaria che si occupa di promozione della salute nei primi mille giorni di vita al Consultorio di Salò (Asst Garda).

Esiste davvero un’età giusta per iniziare il nido o dipende dal bambino?

Dipende dal bambino, ma anche dal contesto familiare. Il primo elemento da considerare è se i genitori possa scegliere o se, per motivi organizzativi, il nido è una necessità. Il secondo riguarda lo sviluppo psicomotorio. Tra l’anno e l’anno e mezzo, in genere, il bambino comincia a cercare il rapporto con i coetanei, non soltanto con gli adulti o con i bambini più grandi. Quindi è più predisposto a iniziare il nido. Ad ogni modo il nido è un’ottima palestra di vita e di sviluppo motorio e relazionale anche prima dei 18 mesi.

Giulia Franchini, assistente sanitaria del Consultorio di Salò
Giulia Franchini, assistente sanitaria del Consultorio di Salò

Come si può preparare un bambino al primo distacco dai genitori?

Il modo migliore è abituarlo gradualmente a stare anche con altre figure di riferimento, come i nonni. Nei primi anni di vita il bambino non ha ancora pienamente acquisito il concetto che una persona continui a esistere anche quando non la vede. Per questo ogni separazione può essere vissuta come definitiva. Fare esperienza di piccoli distacchi e ritrovamenti lo aiuta a capire che mamma e papà si allontanano, ma poi tornano sempre. Inoltre si può iniziare una nuova routine del risveglio e del pranzo: i bambini sono abitudinari, prepararli ai ritmi futuri può essere d’aiuto.

Un consiglio su tutti?

Vivere l’avvicinamento al nido con serenità. I bambini percepiscono le emozioni degli adulti: se mamma e papà sono tranquilli, affronteranno il distacco con maggiore sicurezza; se invece avvertono ansia e tensione, tenderanno a farle proprie.

Quali sono gli errori più frequenti che fanno genitori e nonni nei primi giorni di nido?

In Consultorio non parliamo di errori: i genitori non devono sentirsi giudicati, ma accolti in uno spazio di condivisione. Possiamo, infatti, aiutarli a riflettere su alcuni atteggiamenti. In generale è importante accogliere le emozioni del bambino, anche quando piange o fatica a separarsi. Minimizzare, avere fretta o mostrarsi troppo preoccupati rischia di rendere il distacco più difficile.

Se piange all’ingresso, come bisogna reagire?

Non bisogna scappare né trattenersi troppo. Il pianto va accolto con un abbraccio e con poche parole rassicuranti: è importante spiegare al bambino che mamma o papà torneranno. Poi è possibile salutarlo e andare. Nella maggior parte dei casi, dopo pochi minuti il pianto si interrompe.

Quanto conta la gradualità dell’inserimento?

La letteratura non dà una risposta univoca. Per questo alcuni nidi prevedono un periodo di inserimento, altri no.

Perché alcuni bambini si adattano prima e altri dopo?

Le esperienze sono diverse per ogni bambino. Anche il modo in cui è avvenuta la nascita può avere un'influenza: il parto rappresenta il primo grande distacco e, in alcuni casi, se è stato particolarmente lungo o complesso può incidere sul modo in cui il bambino vive le separazioni successive e l’allattamento.

Un asilo nido
Un asilo nido

C’è un’età in cui l’ingresso al nido può essere più difficile?

Intorno agli otto-nove mesi può esserlo di più. È una fase di grande sviluppo psicomotorio: il bambino vorrebbe fare molte cose, ma non sempre ci riesce, e questo può generare frustrazione. Anche il sonno, in questo periodo, può diventare più faticoso.

Quali segnali indicano che il bambino si sta adattando bene? E quali, invece, dimostrano un disagio?

Se, quando lo si va a prendere al nido, il bambino continua a giocare come stava facendo e, a casa, mantiene le sue abitudini, è un buon segnale: significa che si sente al sicuro nel nuovo ambiente. Se invece appare insolitamente irrequieto o cambia comportamento senza una causa evidente, potrebbe vivere un momento di difficoltà. È normale, invece, che nei primi tempi si svegli più spesso durante la notte e cerchi la mamma o il papà: ha semplicemente bisogno di essere rassicurato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Obiettivo Saluteasilo nidopiantoAsst GardaBrescia

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
TemplariTemplari

Storia, arte e itinerari in Italia. Lungo le vie dei cavalieri rossocrociati attraverso le varie regioni.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanzaIl tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza

Con GDB replica + Tablet hai il Giornale di Brescia sempre con te, anche lontano da casa.

SCOPRI DI PIÙ