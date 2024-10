Come in una favola al Civile arriva un ecografo wireless

Sulle note de «La Bella e la Bestia» due ballerine perfettamente agghindate e un elegantissimo violinista appena usciti dalle favole hanno portato all’ospedale Civile un po’ di magia, spensieratezza e un bel regalo. «Non un giocattolo, s’intenda - ha precisato Alberto Giannini, direttore della Rianimazione pediatrica -. Ma un ecografo wireless sofisticato che sarà utilissimo e ci aiuterà a crescere professionalmente».

Le persone «attente e sensibili» (così le ha definite il primario) che hanno reso possibile questa donazione sono mamma Chiara, papà Antonio e tutti i cuori grandi che gravitano attorno a «Little Sweet Meri», l’associazione a tinte rosa che tiene vivo il ricordo della piccola Maria Vittoria, morta nel 2022 all’età di quattro anni per una malattia talmente rara che non se ne conosce il nome.

Il «grazie» dell’ospedale va quindi a loro, alle volontarie giovani e instancabili che collaborano alla realizzazione di ogni evento e alle tante persone generose che hanno aderito al crowdfunding di Cassa Padana Bcc consentendo di raggiungere l’obiettivo in tempo record: tre giorni anziché 40.

Un tocco di magia nel reparto dei piccoli malati - © www.giornaledibrescia.it

«La scelta di proporre "La Bella e la Bestia" ha un valore simbolico: anche da qualcosa di brutto come una malattia si può trovare la speranza per migliorare», dice mamma Chiara con le parole e con i fatti. L’associazione - ricordiamo - ha già donato un macchinario al Civile (in quel caso con l’aiuto di Spiderman e Cenerentola).

E continua a raccogliere fondi con mille iniziative. Come la seconda edizione de «Il villaggio delle zucche» in stile americano che si terrà sabato 19 e domenica 20 alla Tenuta Urbana di Brescia con tanto di Tractor Land, Castello, Truccazucca e... laboratori (per biglietti: www.littlesweetmeri.com).

Intanto domani (domenica 6), nell’ambito di Librixia, viene presentato (al Moca alle 16.30) il libro di Gigliola Gorio «Francesco e il policorno» il cui ricavato sostiene l’associazione che ora ha in animo di aiutare la Neouropsichiatria infantile con la determinazione e la dolcezza di sempre.