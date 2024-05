Anche Spiderman e Cenerentola aiutano La Meri a consegnare un maxi-dono al Civile

Mamma Chiara e papà Antonio si sono fatti aiutare nientemeno che da Spiderman e Cenerentola. La missione, del resto, era importante: recapitare all’ospedale Civile un regalo che ha un nome brutto (videolaringoscopio), ma un valore importante. Serve, infatti, per evitare possibili complicazioni quando i pazienti, in questo caso bambini, vengono intubati.

La coppia l’ha acquistato grazie a quanto raccolto dall’organizzazione di volontariato La Meri - Little Sweet Meri, fondata esattamente un anno fa nel ricordo della figlia Maria Vittoria, volata in cielo a soli quattro anni per una malattia congenita rara di cui non si conosce ancora il nome.

Il dono è stato consegnato al reparto di Anestesia e Rianimazione pediatrica diretto da Alberto Giannini: «Raddoppiando la cifra che ci eravamo posti di raccogliere, abbiamo raggiunto il nostro primo grande traguardo - racconta mamma Chiara Cavalli -. Ora la raccolta continua con l’intenzione di sostenere la Neuropsichiatria infantile. Presto, inoltre, lanceremo un crowdfunding per acquistare un ecografo wireless utile alla Rianimazione. Quando abbiamo fondato La Meri ero impaurita, ora provo una grandissima soddisfazione per quanto è stato fatto. Ho la spinta giusta per continuare e sono grata nei confronti di ogni persona che ci ha aiutato e delle volontarie che si spendono per la causa».

Per la coppia la missione in reparto con Spiderman e Cenerentola (chiamati dagli amici di Feel Party) è stata un susseguirsi di emozioni intense: «È stato straordinario vedere la meraviglia negli occhi dei bambini ricoverati - conclude mamma Chiara -. Spero che quel momento di stupore sia l’unico ricordo che si porteranno a casa dell’esperienza vissuta in ospedale».