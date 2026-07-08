«Cari genitori», vacanze in famiglia: qualche regola serve

L’estate può diventare un tempo prezioso per adulti e bambini, per ritrovare dialogo, ascolto e relazioni più autentiche. Poche regole chiare, autonomia e collaborazione aiutano grandi e piccoli a trasformare la pausa scolastica in un’occasione educativa

Giuseppe Pino Maiolo Commentatore 08 luglio 2026 2 ' di lettura

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