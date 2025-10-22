Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

«Cari genitori», la solitudine invisibile sui social media

Giuseppe Pino Maiolo
Hanno migliaia di contatti, ma pochi veri legami: dietro la connessione continua si nasconde un profondo bisogno di ascolto e presenza
Loading video...
«Cari genitori», la solitudine dei giovani
AA

La solitudine è sempre dolorosa, ma quella delle nuove generazioni lo è ancora di più. A me capita di incontrare adolescenti che quando mi chiedono aiuto, iniziano a parlarmi della scuola che va male, ma dopo un attimo aprono il sacco e parlano della loro solitudine.

Hanno una quantità di strumenti di comunicazione e di amici «virtuali» ma dicono di sentirsi soli.

Chiedo loro cosa vuol dire e mi rispondono che non hanno un compagno, una fidanzata, un genitore o un insegnate a cui parlare della propria solitudine. Chiedo perché e rispondono che non vogliono farli star male, ma è una scusa. Infatti aggiungono: «E cosa possono farmi?» quasi a dire che non credono di poter essere aiutati da qualcuno.

Soli tra mille connessioni

Eppure ragazze e ragazzi sono sanno bene l’importanza dell’amicizia, quella fatta di contatti fisici e di corpo, di abbracci e di rapporti reali che danno aiuto perché ti senti ascoltato. Pare che per manifestare l’affetto oggi si accontentino dei tanti cuoricini che si aggiungono agli infiniti messaggi coi followers.

La confidenza e l’intimità si è ridotta alle poche parole scambiate di sfuggita, mentre l’angoscia del futuro, la sfiducia nel mondo e lo sconforto si tengono per sé. Non si condividono con nessuno.

Un adolescente su 4 adesso si porta da solo le sensazioni negative e rischia più di un tempo l’isolamento, il ritiro sociale o i comportamenti autolesionistici.

I nostri giovani passano ore e ore sui social, a parlare di cose intime a sconosciuti, di cui ne accettano l’amicizia, benché ne conoscano il pericolo.

Chiediamoci però se la loro solitudine non sia perché nella realtà non hanno persone che li sanno ascoltare e sono in grado di intercettare il loro malessere.

Come aiutarli

Che possiamo fare? Penso che potremmo iniziare a casa col cambiare le prediche in dialoghi e con l’aumentare il tempo della conversazione su ciò che accade, sui fatti sociali.

A scuola facciamo emergere le loro riflessioni e le considerazioni, anche se sbagliate. Tiriamo fuori invece che mettere dentro. Facciamo più domande e diamo meno risposte già pronte.

Chiediamo loro: «Ma tu che ne pensi?» e guardiamoli negli occhi osservando cosa dicono col corpo. Stimoliamoli a pensare con la loro testa e spingiamoli a fare qualcosa per gli altri, non solo a competere.

Chiediamo loro di fare progetti e lasciamoli sbagliare o cadere perché così si impara a rialzarsi e ad aiutarsi reciprocamente. Smettiamola di considerarli bambini e riconosciamo che siano loro qualche volta a prenderci per mano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cari genitorieducazione giovanilesolitudinesocial media
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario