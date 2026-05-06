«Cari genitori», educare alla perseveranza: un valore fondamentale per i ragazzi

Cari genitori, oggi vorrei parlare di perseveranza che è una dote importante. Voglio parlarne per due motivi, uno per poterla educare e l’altro per ricordare Alex Zanardi , il grande campione scomparso esempio di perseveranza.

Nel tempo della precarietà, con sempre meno certezze, è difficile per tutti guardare al futuro e sognare , tenere duro, resistere e andare avanti.

La vita di Zanardi è stata caratterizzata da questa forza. Direte: ma lui era un fuoriclasse! Ed è vero, lo è stato, ma questa sua dote la possediamo tutti, almeno in parte, è solo da coltivare e far crescere.

È come una “muscolatura” mentale che serve per progettare e immaginare obiettivi a partire però dal rispetto del presente e con una memoria non nostalgica del passato.

Noi tutti invece tendiamo a rimanere nella nostra confort zone e dimentichiamo quanto contino invece costanza e fermezza, che è l’energia che ci fa tener duro.

Non solo forza di volontà

Ma non pensiamo che la perseveranza sia solo di chi ha affrontato inciampi e ostacoli. Non crediamo nemmeno che sia solo la forza della volontà a farti superare le difficoltà e i fallimenti.

È il perseverare che serve. Cioè un’arte, in parte dono di natura e risorsa interna da allenare e far crescere fin dai primi anni di vita.

Ma non è il solo sperare di trovare soluzioni, ma è un progettare, un agire qui e ora e perseguire con tenacia e sforzo gli obiettivi che ci prefiggiamo.

Studi importanti hanno dimostrato che se i bambini hanno modelli capaci di mostrare a cosa serve l’impegno e la fatica per raggiungere una meta, hanno più fiducia in se stessi e nella vita.

Crescono con la convinzione che se si cade ci si rialza e si riprende ad andare avanti con le proprie risorse.

Educare alla perseveranza

Penso allora che sia importante insegnare, ovvero lasciare segni, esempi di perseveranza e poi di educarla. Non tanto per far ottenere successi o diventare famosi, quanto per far crescere la pazienza e trovare l’energia per contrastare la rassegnazione.

Si educano i figli alla perseveranza se li aiutiamo a valorizzare la soddisfazione per i risultati ottenuti anche quelli più piccoli e se li spingiamo a coltivare l’attesa e la pazienza.

Educare alla perseveranza vuol dire non proteggerli sempre dalle sconfitte e non eliminare tutti gli inciampi possibili dalla loro strada, ma significa aiutarli a imparare dagli errori e ad accettare lo sforzo che serve per trovare nuove strategie.