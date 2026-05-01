La sicurezza, il limite, la prevenzione

Il tema della sicurezza con i suoi vari decreti è sempre attuale e importante. Richiama e richiede attenzione, impegna tutti e vuole partecipazione anche se pone sempre notevoli interrogativi. Soprattutto quando ad essere coinvolti sono i minori, cioè gli adolescenti delle nuove generazioni che stanno continuamente sulle cronache per quei comportamenti violenti che non sappiamo capire.
Prevale di solito la paura che ci attraversa ogni volta che incontriamo la violenza dei giovani, le risse o le aggressioni con quei coltelli ormai portati ovunque, da tutti. Questo ci fa sentire insicuri e indifesi al punto tale che le risposte istituzionali sembrano volte unicamente a contenere la paura e a rassicurarci. E allora sentiamo parlare di metal detector a scuola o di porto di coltelli, di sanzioni e punizioni, di obblighi per chi li vende e di responsabilità genitoriale.