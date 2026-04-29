«Cari genitori», cos’è lo sharenting e perché può essere un rischio

Ma il pericolo più grande è che oggi, grazie alla AI, è possibile e facile la manipolazione delle immagini che possono diventare materiale per il grande mercato della pedopornografia e favorire l’adescamento da parte di pedofili. Oltre a questi c’è anche il rischio di far subire a un minore il furto d’identità e la violazione della sua privacy.

Un gesto che interroga i genitori

Prima di tutto però c’è la violenza di un gesto irrispettoso nei confronti di un bambino in quanto lo si coinvolge in un’azione senza che lui lo voglia. Penso poi a quale modello di riferimento possa essere un genitore chi si comporta in questo modo mentre si dice preoccupato dei social, ne limita l’uso o li vieta mentre lui stesso ne abusa ampiamente.

Sul perché molti genitori si comportino così, possono esserci molte risposte. Ma di solito prevale un forte bisogno di approvazione sociale e l’idea che con queste foto si possano ricevere apprezzamenti in grado di mostrare una genitorialità perfetta. In realtà è un’abitudine che fa emergere il tratto di un adulto poco rispettoso del proprio figlio, povero sul piano educativo e con profonde insicurezze.

Come proteggere i figli online

Per contenere questo comportamento direi di ricordare che: