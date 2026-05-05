«Non serve essere Zanardi per avere una bella vita»: i funerali a Padova

È arrivato alle 11 alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi , per la celebrazione dei funerali . Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la piccola folla che si è assiepata fuori dalla basilica in Prato della Valle, sotto la pioggia. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9 di questa mattina.

Tra i presenti figurano il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il presidente del Veneto Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia. All'arrivo in Prato della Valle è scattato un lungo applauso , ripetuto a più riprese in chiesa, dove la bara è stata preceduta da un corteo aperto dagli atleti di Obiettivo3 e chiuso dai familiari di Zanardi.

Le parole del figlio

«Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa – le parole toccanti del figlio Niccolò –, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Lo auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi».

«Quando si faceva il caffè e impastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso – ha raccontato –. E allora lì ho capito una cosa che lui ha sempre detto, però quando la vedi con i tuoi occhi la capisci meglio: non è necessario pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione». La funzione si è poi conclusa sulle note di «Ti insegnerò a volare (Alex)», la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.