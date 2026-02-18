«La resilienza del personale garantisce la sopravvivenza del Ssn»

Ogni giorno, in corsia come sul territorio, garantiscono cure, assistenza e ascolto, spesso lontano dai riflettori. È a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato che è dedicata la VI Giornata nazionale che si celebra venerdì 20 febbraio, istituita per legge durante la pandemia per onorare l’impegno e il sacrificio profusi nella tutela della salute pubblica e nel sostegno alle comunità.

Il valore di chi cura

«Un’occasione per celebrare l’impegno dei professionisti sanitari che sono ogni giorno in prima linea per garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno, ma anche un momento per riflettere sulle criticità che ancora penalizzano il lavoro di donne e uomini della sanità», sottolinea Germano Bettoncelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia, che venerdì parteciperà a Roma alle celebrazioni nazionali della Giornata promosse dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) sul tema «Il valore di chi cura».

In corsia come sul territorio, osservano dall’Ordine dei Medici, «il definanziamento della sanità pubblica, lo scarso riconoscimento retributivo – se paragonato agli altri Paesi europei – a fronte di carichi di lavoro e turni sempre più pesanti, le difficoltà organizzative e i crescenti gravami burocratici che tolgono spazio al tempo clinico, il rischio sempre più alto di subire minacce, violenze fisiche o psicologiche, rappresentano nodi critici per la professione medica che necessitano di correttivi urgenti. Il tutto nel contesto di una cronica mancanza di programmazione fondata su dati certi e standard aggiornati».

Crisi di sistema

Bettoncelli parla di «crisi di sistema che vede il nostro Servizio sanitario, fondato sulla garanzia del diritto costituzionale alla tutela della salute, frammentarsi in tanti sistemi sanitari regionali variamente orientati al libero mercato. La lentezza con cui queste trasformazioni avvengono favorisce una progressiva assuefazione e un’accettazione rassegnata nei cittadini».

Nonostante queste criticità, tuttavia, «a prevalere in chi sceglie il nostro mestiere sono il senso di responsabilità e la passione per una professione che ha nella scienza il suo baluardo, ma non può essere asettica, perché si misura con l’uomo, la sua sofferenza, il suo vissuto, nella prospettiva di offrire cure e prossimità», sottolinea il presidente Bettoncelli.

L’auspicio

«Una consapevolezza – conclude – che vogliamo ritrovare nei tanti giovani freschi di laurea, che ogni anno prestano il giuramento ippocratico in seno al nostro Ordine, così come nei colleghi che lavorano negli studi di medicina generale e nei reparti di ospedale, nei presidi sanitari, nelle strutture riabilitative e nelle case di riposo, per i quali ancora il diritto del paziente ad essere tutelato nei suoi bisogni di salute prevale su ogni altra difficoltà. In questo senso la resilienza dei medici e degli altri professionisti della sanità è il cardine che ancora oggi assicura la sopravvivenza del nostro Sistema sanitario».