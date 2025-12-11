L’appello dell’Avis a donare sangue in vista delle Olimpiadi invernali

Il presidente provinciale Piovani: «È un buon anno, abbiamo raccolto 1.500 sacche in più del 2024, avanti così»

Un anno da incorniciare, ma senza adagiarsi. Le sacche di sangue e plasma raccolte nel 2025 (da gennaio a fine novembre) sono aumentate di quasi 1.500 unità rispetto al 2024, segno che la solidarietà nella nostra provincia continua a scorrere forte. Eppure, il traguardo non basta. L’Avis lancia, quindi, un appello: è fondamentale continuare a donare. La stagione fredda deve ancora entrare nel vivo e, con il picco influenzale atteso tra fine dicembre e inizio gennaio e le Olimpiadi invernali di M