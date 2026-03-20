«L’acqua che cura»: Terme di Sirmione protagonista su Teletutto

Un tesoro sommerso, nascosto a 20 metri di profondità. Una storia lunga cent’anni e oltre. Terme di Sirmione si racconta, per far conoscere i tanti percorsi terapeutici della sua acqua sulfurea salsobromoiodica, che sgorga a 70 gradi da una fonte «che bolle» sul fondo del lago di Garda.

«L’acqua che cura»

La direttrice generale di Terme di Sirmione Margherita De Angeli

La nuova trasmissione di Teletutto «L’acqua che cura», condotta dalla giornalista Francesca Roman, sarà in onda dal 25 marzo tutti i mercoledì alle 20.15 per otto puntate. Un percorso che consentirà ai telespettatori di approfondire i diversi ambiti di applicazione delle cure termali erogate nelle diverse strutture dell’azienda, dal Therapy District di Colombare, a Spa & Thermal Garden nel centro storico, senza dimenticare le strutture alberghiere. Ciascuna puntata spiegherà quali sono i benefici dell’acqua termale di Sirmione nel trattamento di una specifica patologia, grazie a una serie di interviste divulgative con i medici che lavorano o collaborano con l’azienda.

I temi

Si parlerà delle patologie di orecchio, naso e gola con il professor Piero Nicolai, o di fibromialgia con il dottor Roberto Gorla, o ancora di «silver longevity» con il professor Sergio Pecorelli e il professor Enrico Agabiti Rosei. Sarà approfondito il valore delle cure termali anche nelle broncopneumopatie, nelle patologie vascolari e reumatologiche. Un focus speciale, infine, sarà dedicato alle cure pediatriche.