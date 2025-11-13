Giornale di Brescia
Salute e benessere

Ace, il golden retriever che avvisa Lorenzo quando cala la glicemia

Daniela Affinita
Il 19enne convive con il diabete di tipo 1. Accanto a lui c’è Ace, il cane addestrato a riconoscere i cali di glicemia e ad avvisarlo in anticipo
Lorenzo, 19 anni, con il suo cane Ace © www.giornaledibrescia.it
A volte l’aiuto arriva in forme che non ti aspetti. Per Lorenzo ha preso la forma di un golden retriever dal pelo bianco, Ace, compagno fedele e guardiano silenzioso. Ma prima di conoscere Ace, c’è stato un momento difficile: Lorenzo, allora diciannovenne, beveva moltissimo, dimagriva, andava in bagno di continuo. Qualcosa non andava. Le analisi del sangue hanno rivelato il diabete di tipo 1. Accanto a lui, fin da subito, c’è stata la dottoressa Angela Girelli, direttore della Diabetologia dell’

