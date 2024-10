In ricordo del colonnello Mauro Valentini: l’incontro al GdB

A tre mesi dall’improvvisa morte del colonnello dei carabinieri Mauro Valentini, che è stato a capo del Reparto operativo di Brescia per molti anni e che ha condotto alcune delle indagini sui delitti più efferati registrati in città e in provincia, ricorderemo la sua figura grazie alle testimonianze di chi ha lavorato al suo fianco e di chi lo ha conosciuto. Appuntamento giovedì 14 novembre alle 17 in Sala Libretti al Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati).

L’incontro

Coordinati dal direttore Nunzia Vallini. Interverranno: il generale Riccardo Galletta, comandante dell’Interregionale carabinieri Pastrengo; Elsa Boemi già comandante della Polizia Locale di Brescia; i giornalisti Enzo Gallotta e Franco Mondini; e in un video anche l’ex sindaco prof. Paolo Corsini. Porterà i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore alla Sicurezza, Valter Muchetti.

L’appuntamento è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti, al numero 030.3790212 o via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it (posti in sala limitati). L'incontro sarà disponibile anche in streaming e on demand sul sito del GdB.