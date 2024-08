Lutto nell’Arma: è morto il colonnello in congedo Mauro Valentini

È morto Mauro Valentini, colonnello dei carabinieri in congedo. Mancato improvvisamente durante la notte, fu dal 14 settembre 1998 al 2011 a capo del Reparto operativo del Comando provinciale. Valentini ha saputo dare testimonianza di umanità e professionalità dirigendo le tante indagini di cui si è occupata l’Arma, in un periodo particolarmente caldo per le cronache bresciane.

I trascorsi

Valentini ebbe un ruolo di primo piano dalla vicenda di Desirée Piovanelli alle tante rapine in villa che segnarono una lunga stagione tra la Franciacorta e il Garda, fino ad arrivare ad alcuni dei delitti più clamorosi degli ultimi decenni a partire dal caso di Guglielmo Gatti fino a quello di Hina Saleem.

Una vita spesa per l'Arma: l’arruolamento risale al gennaio 1976, seguirono incarichi in tutta Italia, da Firenze a Roma, da Bolzano ad Adria fino a Palermo, poi a fine anni Novanta l’approdo a Brescia. Anche dopo il congedo non era mai venuto meno il suo interesse per i temi legati alla sua professione. Recentemente ospite della trasmissione di Telettutto «Messi a fuoco», Valentini aveva avuto modo di raccontare della propria esperienza investigativa e di offrire la sua visione circa il caso Bozzoli, uno dei più grandi casi di cronaca nera, non solo bresciana. La sua testimonianze si trova anche nel podcast true crime «Delitti bresciani» nella puntata dedicata a Hina.