Cronaca e giustizia, «Il peso delle parole» al GdB

Quanto possono pesare le parole quando si parla di giustizia? È il tema al centro dell’incontro «Il peso delle parole», dedicato al rapporto tra cronaca giudiziaria, hate speech e condanne prima della sentenza.
Giovedì 15 ottobre 2026 alle 16, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si confronteranno esperti e rappresentanti del mondo dell’informazione e della giustizia.
L’evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.
Tema
L’incontro approfondirà le diverse implicazioni legate al racconto dei procedimenti giudiziari e all’uso delle parole, con particolare attenzione al rischio di anticipare giudizi e condanne prima che arrivi una sentenza.
Chi interviene
Intervengono: Glauco Giostra, professore emerito di Procedura penale alla Sapienza; Giorgio Bardaglio, direttore del Giornale di Brescia; Marco Ladu, costituzionalista eCampus.
Introducono: Andrea Gaboardi, presidente Anm Brescia; Carlo Alberto Romano, presidente Carcere e Territorio; Stefano Verzeletti, presidente Camera penale.
Modera: Pierpaolo Prati, giornalista.
Come partecipare
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul nostro sito. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.