Metsola alla Camera bassa polacca: "Essere patrioti e europeisti non è contradditorio"

BRUXELLES - "Sono la presidente del Parlamento europeo, sono madre di 4 figli, sono figlia di un'isola del Mediterraneo, sono una patriota e sono europeista. E non c'è contraddizione tra questi due termini". Lo ha detto la presidente Roberta Metsola parlando alla Camera Bassa della Polonia nel corso di una visita che va cadere in un momento di caos istituzionale per il Paese. Ieri Metsola ha visto separatamente il primo ministro Donald Tusk e il presidente della Repubblica Karol Nawrocki.
Le parole di Metsola sono state accolte dagli applausi e dal brusio dell'aula Sejm, la Camera bassa dove la maggioranza è europeista ma fortissima è la presenza della destra sovranista, guidata dal PiS. "L'Europa siete voi. È giunto il momento di cogliere l'occasione, trovare il coraggio di tornare a quelle idee grandi, audaci e coraggiose che hanno definito la nostra Unione e riaccendere l'entusiasmo e la speranza nel nostro progetto", ha sottolineato Metsola.