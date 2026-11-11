BRUXELLES - "Mentre si svolge questo dibattito, ad Abu Dhabi si sono tenuti i colloqui tra funzionari ucraini e russi. L'Ue ha sempre sostenuto gli sforzi volti a raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. L'unico problema è che la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziare seriamente". Lo ha detto l'Alta rappresentante per gli Affari esteri Ue Kaja Kallas nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles.
Kallas: "Ad Abu Dhabi nessuna disponibilità della Russia a negoziare seriamente"
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