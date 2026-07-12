Sulzano, la gita in centro storico lungo via Cadorna

Via Cadorna, è una piccola stradina del centro storico di Sulzano, quasi nascosta ma che riserva dei servizi e dei tesori per il turista, può essere considerata quasi uno «scrigno» del Comune lacustre perché non è nota ai più ma va vissuta e gustata come un piccolo gioiello. Si innesta sulla piazza dove si trova l’imbarcadero, con la biglietteria per il traghetto da e per Monte Isola e l’infopoint. Nei pressi c’è la colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche con l’annessa possibilità di manutenzione, il parco giochi la vicina piazza XXVIII maggio.
La via Cadorna corre parallela al lago, è breve ma riserva alcuni scorci mozzafiato, ha edifici religiosi e palazzi privati, un piccolo molo e l’ingresso ad un hotel di lusso. A partire dal tardo XIX secolo, Sulzano è ricordato come luogo di villeggiatura, annoverato nel 1898 nella rivista «Le cento città d’Italia» come meta turistica. Sulzano fu infatti protagonista dell’epoca di grande cambiamento del lago di Iseo che, da lago chiuso e punteggiato di borghi antichi, divenne luogo di villeggiatura e meta del turismo dell’ascendente borghesia industriale.
Le ville
È questo il momento storico che vede la nascita di numerose ville a lago, sorte lungo la costa e costruite secondo i dettami del nuovo stile Liberty. Nell’arco di tempo che va dal 1884 al 1926 vennero edificate a Sulzano una serie di villini, che plasmarono il paesaggio urbano, tra le prime, Villa Nulli-Carini, ai tempi nota con il nome di «Villa Laura», commissionata da Decio Nulli e subito citata come architettura esemplare nelle guide turistiche dell’epoca.
La decorazione interna della villa venne affidata da Domenico Carini, terzo proprietario dell’immobile, al pittore Giorgio Ziliani, che vi lavorò nel 1925 e che era stato autore di alcune scenografie per il Teatro Grande di Brescia. Altre ville si trovano sulla costa che da Sulzano va verso Sale Marasino, sempre affacciate e sempre molto suggestive e caratteristiche.
Tornando in centro, da via Cadorna, ci si può poi trasferire verso il lido di Sulzano, una spiaggia sempre molto piccola, così come la maggior parte dei luoghi su questa costa lacustre dove gli spazi non sono mai grandi né troppo affollati. Al lido, che ha un servizio ristoro bar annesso, c’è la possibilità di fare bagni nel lago direttamente di fronte a Monte Isola oppure di prendere il fresco sotto le grandi piante di tiglio che qui concedono tanta ombra e refrigerio.