«Nel Bresciano cresce la ricchezza finanziaria: vale 100 miliardi»

Il professor Roberto Savona (Università di Brescia): «La ricchezza finanziaria dei bresciani è in crescita, trainata da investimenti e liquidità»

7 ' di lettura

I depositi rappresentano circa il 26% delle attività finanziarie detenute dalle famiglie

Il dodicesimo rapporto sulla Qualità della vita, la ricerca promossa dal Giornale di Brescia in collaborazione con Bper Banca, si avvale quest’anno della collaborazione dei due atenei cittadini, ovvero l’Università degli studi di Brescia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Oltre agli interventi del rettore Castelli e del prorettore Taccolini, altri professori hanno commentato, ciascuno per il proprio ambito di studi, uno dei temi principali oggetto della ricerca. Questo l’intervento del pr