Magasa, alla ricerca di un difficile equilibrio

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.
«Dipende dai punti di vista». Risponde così, se gli si domanda come si sta a Magasa, il sindaco Omar Venturini, in carica da un mese. Qui la qualità della vita è al top per chi cerca aria pulita, natura, lentezza, silenzio e ritmi meno caotici. Ma chi pretende le opportunità, le comodità e i servizi della città – dagli asili alle farmacie, dai cinema ai ristoranti – la troverà del tutto insoddisfacente.
Sono le due facce della stessa medaglia: Magasa, borgo di cento anime sperduto nel verde a cavallo tra il Garda e il lago d’Idro, è un paradiso di pace e tranquillità nel cuore del Parco dell’Alto Garda Bresciano, ma è lontano da tutto: lavoro, sanità, scuole, divertimenti.
Per arrivare sulla riviera gardesana bisogna mettere in conto un’ora d’auto. Così, nel corso dei decenni, i giovani se ne sono andati e Magasa è diventato il paese più anziano di tutta la Lombardia, con un’età media di 62,8 anni (la media nazionale, tra le più elevate d’Europa, è di 49,1 anni).
«Proprio per questo – dice Venturini – il primo pensiero va ai servizi per una popolazione composta soprattutto da over 70. Intanto, vogliamo mantenere quelli programmati dalla precedente Amministrazione. Abbiamo rischiato di perdere il medico di base, ma fortunatamente siamo riusciti a tenercelo stretto. C’è anche un servizio prelievi, ma vorremmo fare qualcosa in più: attivare un servizio periodico per gli esami, la misurazione di glicemia e pressione e altre necessità. Proveremo anche a ripristinare il servizio di fisioterapia, attivo fino a qualche anno fa, e magari anche un servizio pasti e l’assistenza domiciliare per chi ne ha bisogno».
Il rilancio
Le opportunità di rilancio del paese, sul piano socioeconomico ma anche demografico, passano ovviamente per lo sviluppo turistico: un turismo green, che fa leva su territorio, agricoltura, cultura e paesaggio. «Il nostro territorio – continua Venturini – è una risorsa per i residenti e un’attrattiva per i visitatori. Una più autonoma gestione del territorio potrebbe consentirci di creare lavoro e trattenere qui risorse e persone».
La riscoperta della montagna non solo come meta turistica, ma come ecosistema di opportunità, tanto per la vita quanto per il lavoro. «Proseguono – continua il primo cittadino – i lotti di riqualificazione del centro storico di Magasa, con la separazione delle acque bianche e nere e l’aggiornamento delle linee tecnologiche. Lo stesso intervento è in programma nella frazione di Cadria».
Non solo: «Turismo significa anche cura dei prati, del bosco, del verde pubblico, delle piazzole di sosta. Vorremmo aggiornare un po’ tutto, anche grazie alle progettazioni del Consorzio forestale». All’orizzonte ci sono investimenti anche su altri fienili da adattare alle esigenze ricettive e l’ammodernamento di quelli esistenti. Infine, ma non per importanza, i progetti per la viabilità: l’allargamento della strada Magasa-Cima Rest-Cadria, ma anche, per creare uno sbocco verso le Giudicarie, l’adeguamento della vecchia mulattiera di Bocca Valle e la messa in sicurezza della strada Pilaster-Bocca Cablone-Bondone. Tanti progetti per un paese che non si rassegna all’inverno demografico.