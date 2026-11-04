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Trump «bocciato» alle elezioni di metà mandato, tu cosa ne pensi?

I democratici hanno conquistato la maggioranza in entrambe le camere del Congresso Usa, vincendo con i propri candidati anche in Stati tradizionalmente repubblicani: secondo te cosa cambierà?
Il presidente Usa, Donald Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il presidente Usa, Donald Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il risultato delle elezioni di metà mandato, per il presidente Usa Donald Trump, è il più pesante che potesse arrivare: i democratici hanno conquistato la maggioranza dei seggi sia alla Camera sia al Senato, vincendo con i propri candidati anche in Stati a tradizione repubblicana come il Texas.

Ora Trump dovrà concludere la sua presidenza senza avere dalla sua parte la maggioranza del Congresso e già ci si interroga sulle conseguenze che ciò potrà avere sulla parte finale del suo mandato. Per i democratici, invece, potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi in vista delle elezioni presidenziali del 2028. Tu come interpreti questo voto?

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