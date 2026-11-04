Trump «bocciato» alle elezioni di metà mandato, tu cosa ne pensi?

Il risultato delle elezioni di metà mandato, per il presidente Usa Donald Trump, è il più pesante che potesse arrivare: i democratici hanno conquistato la maggioranza dei seggi sia alla Camera sia al Senato, vincendo con i propri candidati anche in Stati a tradizione repubblicana come il Texas.
Ora Trump dovrà concludere la sua presidenza senza avere dalla sua parte la maggioranza del Congresso e già ci si interroga sulle conseguenze che ciò potrà avere sulla parte finale del suo mandato. Per i democratici, invece, potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi in vista delle elezioni presidenziali del 2028. Tu come interpreti questo voto?