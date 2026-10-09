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Trump: «Accordo con Putin sul gasolio, prezzi giù rapidamente»

Lo ha annunciato il presidente americano sul suo social Truth: l’accordo con la Russia prevederebbe la fornitura di 3 milioni di tonnellate di diesel
Trump e Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Trump e Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

«Inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà in tempi brevi ulteriori 3 milioni di tonnellate di gasolio», aggiunge il presidente americano. «Grazie al nostro controllo dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull’energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani, e per il mondo intero, caleranno rapidamente e in misura record», sostiene Trump, sottolineando che «garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia priorità assoluta. Si tratta di un annuncio di enorme importanza. Va inoltre chiarito che l’Iran non otterrà armi nucleari».

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