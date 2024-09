Sviluppo economico locale, Panteghini presidente del Comitato cittadino

Paolo Panteghini è il nuovo presidente del Comitato per lo sviluppo economico locale di Brescia. Professore ordinario di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Brescia, già assessore alle Risorse dell’Ente dal 2013 al 2018, prende il posto di Mario Mistretta alla guida del comitato nel cui Consiglio di amministrazione siedono rappresentanti di Comune di Brescia, Camera di Commercio, Confesercenti, associazioni degli artigiani e Bresciatourism.

Leggi anche Negli ultimi anni sono cambiate parecchie insegne in centro a Brescia

Gli obiettivi

«Abbiamo ritenuto che fosse opportuno un avvicendamento anche in ragione delle cariche assunte dal presidente Mistretta, a cui rivolgiamo i ringraziamenti dell’Amministrazione per l’egregio lavoro svolto – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Andrea Poli –. Abbiamo scelto una persona con un’esperienza amministrativa alla spalle e un substrato professionale legato all’economia. Con lui abbiamo già condiviso alcuni presupposti rispetto a due sfide che vogliamo offrire alla città: il Piano quadriennale del commercio e la semplificazione dei regolamenti comunali in ambito di commercio».

Tra i compiti del Comitato ci sono anche azioni legate al marketing urbano, in particolare rispetto al Distretto urbano del commercio (Duc): «Il Duc ha un perimetro che corrisponde al centro più la stazione – ha ricordato Poli –. È un nucleo pulsante delle nostre attività commerciali, ma dobbiamo tenere presenti nel nostre strategie di sviluppo anche altri distretti commerciali più piccoli della città».

Contro la desertificazione

Leggi anche Come sta andando il terziario a Brescia, tra desertificazione e fiducia

Il neo-presidente Panteghini si è già messo all’opera: «Come Comitato abbiamo cominciato a collaborare e la nostra risposta a fenomeni di desertificazione di alcune zone punta sulla vicinanza degli operatori ai cittadini – ha spiegato –. È importante anche vedere le diverse categorie merceologiche che via via vengono a mancare o abbondano nel nostro distretto urbano. Il punto che ho riscontrato talvolta è l’assenza di un'adeguata informazione e programmazione: da un lato l’Amministrazione deve dare tutto il suo supporto, dall’altro chi siede al tavolo del Comitato deve farsi promotore di iniziative».

Dalla sindaca di Brescia gli spunti per il lavoro del Comitato, dal contributo all’Agenda Brescia 2050 al nuovo brand della città: «Panteghini ha una capacità di visione in campo economico che per noi è importante, oltre a un’esperienza da amministratore – ha detto –. Il bando Duc è stato un investimento che ci ha aiutato a creare condizioni di sviluppo: una volta terminato, la questione è dove andare a prendere le risorse e su cosa vogliamo impegnarci. Credo che chi oggi si occupa di commercio possa darci un grande contributo, in una città che cresce».