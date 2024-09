Negli ultimi anni sono cambiate parecchie insegne in centro a Brescia

Alcuni negozi storici hanno lasciato posto ad attività completamente diverse: per esempio, un’edicola è diventata un’agenzia di comunicazione, mentre due pasticcerie oggi sono negozi di abbigliamento e un fastfood ora è un bar vegano

L'insegna di Caprettini si trova ancora lì - © www.giornaledibrescia.it

A Brescia le canne di bambù verde disegnate sulle vetrine vuote ormai sono familiari. Sono opera dell’artista Freak of Nature e mettono in luce l’elevato numero di negozi sfitti in centro storico. I dati più recenti dicono che negli ultimi anni in provincia di Brescia hanno chiuso 2mila attività. Nel Bresciano persi duemila negozi in 10 anni Molti negozi storici comunque resistono (vengono in mente – tra gli altri – quello di giocattoli Barbanzé, la cartoleria Apollonio, la forneria Birbes, le c