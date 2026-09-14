Manenti, ex sindaco di destra, abbraccia Italia Domani di Marco Rizzo

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Primo cittadino di Rovato tra anni ‘90 e primi 2000, ha creato un gruppo con l’ex Rifondazione Comunista

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali