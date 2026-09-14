Manenti, ex sindaco di destra, abbraccia Italia Domani di Marco Rizzo

Nasce a Rovato il primo gruppo consiliare nella Penisola di «Italia domani – Marco Rizzo», movimento politico lanciato da Marco Rizzo, uscito a luglio da «Democrazia sovrana e popolare». A entrare in «Italia Domani» è l’ex sindaco (tra anni ‘90 e primi 2000) della capitale della Franciacorta, Roberto Manenti, che ha comunicato al Consiglio comunale il cambio di denominazione: da «Rovato al contrario – Manenti sindaco» a «Italia Domani – Marco Rizzo».
Le iniziative
Già da diverse settimane Manenti, forte del 6,5% alle elezioni comunali del maggio 2026, ha iniziato a organizzare banchetti settimanali, ogni lunedì, allo storico mercato rovatese. Obiettivo: raccogliere le firme (600 finora) per alcune delle iniziative di punta dello stesso Rizzo, relative alla neutralità dell’Italia e al no all’euro digitale, con l’inserimento del diritto al contante in Costituzione, ricambiando così l’endorsement elettorale che lo stesso Rizzo fece per il candidato rovatese la scorsa primavera.
Ora l’accordo vero e proprio, che unisce l’ex deputato ed europarlamentare di Rifondazione Comunista prima e Comunisti Italiani poi con un esponente politico, il rovatese Manenti, che non ha mai nascosto le proprie posizioni politiche di destra: «Ma la differenza non è più – dice Manenti – tra sinistra e destra, ma chi sta tra sopra e chi sta sotto. Il sistema attuale, tra banche e multinazionali, ha piacere nel vederci litigare, anziché difendere e prenderci cura del nostro popolo».
«Segnale politico»
Per Rizzo la nascita del primo gruppo consigliare a Rovato è invece «un chiaro segnale politico. Significa che il progetto sta iniziando a radicarsi anche nelle istituzioni locali e che il nome di Italia Domani comincia a uscire dalla dimensione del semplice movimento per diventare una presenza politica concreta. Questo però è solo l’inizio, stiamo arrivando. Non con promesse, non con slogan costruiti a tavolino, ma con persone, territori e rappresentanti che scelgono di metterci la faccia… quello che oggi qualcuno continua a considerare “un progetto”, domani potrebbe diventare una realtà politica con cui tutti dovranno fare i conti».
Ogni lunedì, fino a dicembre, proseguiranno i banchetti al mercato, con raccolta firme e anche il tesseramento in vista del 3 ottobre, quando a Roma si terrà il congresso fondativo di Italia Domani. Ci saranno anche gli iscritti franciacortini: per informazioni attive le pagine social «Italia Domani Rovato-Brescia».