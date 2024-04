Rinnovo dei Consigli di quartiere, alle 15 ha votato solo il 4,73% degli aventi diritto

Alcuni semi-deserti, altri con un viavai consistente interrotto solo dalla pausa pranzo: c’è fermento attorno ai seggi allestiti per scegliere i nuovi rappresentanti di 31 dei 33 Consigli di quartiere (Sanpolino e Caionvico voteranno fra sei mesi). Stando alla ricognizione effettuata dagli uffici del settore Partecipazione del Comune di Brescia, alle 15 aveva però votato solo il 4,73% dei 155.157 aventi diritto al voto.

L’affluenza maggiore, per il momento, si è registrata a Folzano (183 votanti, il 12,3%), bene anche al Villaggio Badia (10,81%), a Bettole-Buffalora (9,45%), Villaggio Violino (8,97%), quindi Fiumicello (7,99%) e Fornaci (7,24%). Dove la partecipazione invece non sta decollando? Il quartiere con la minore affluenza (sempre rispetto alla ricognizione delle 15) è Sant’Eustacchio, dove ad esprimersi è stato solo il 2,99% della platea elettorale. Dati poco entusiasmanti anche a San Polo Case (3,25%), Primo Maggio (3,29%), Brescia Antica (3,37%), San Rocchino (3,51%), Crocifissa di Rosa (3,68%), San Polo Cimabue (3,82%) e Lamarmora (3,88%).

La giornata di sole non aiuta, ma è ancora presto per tracciare un bilancio complessivo. C’è infatti ancora parecchio tempo per votare: le sedi di seggio resteranno aperte fino alle 20.30 di questa sera.

Poi, inizierà immediatamente lo scrutinio delle schede. Per conoscere i risultati ufficiali degli eletti bisognerà tuttavia attendere qualche giorno: la Commissione concluderà le verifiche solo giovedì 18. Dal momento della convalida, la Giunta comunale ha poi trenta giorni di tempo per la nomina dei componenti dei 31 Consigli di quartiere.