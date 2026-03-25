Giornale di Brescia
Abbonati
Politica

Referendum, Del Bono: «Governo indebolito, fermata china pericolosa»

Nuri Fatolahzadeh
Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Pd: «L’obiettivo era uno soltanto: piegare la democrazia e rafforzare solo l’esecutivo»
Emilio Del Bono - © www.giornaledibrescia.it
Emilio Del Bono - © www.giornaledibrescia.it
AA

Definisce l’epilogo elettorale «abbastanza sorprendente» e, soprattutto, ne dà una lettura nitida: «È stata una sconfessione del governo». La voce è quella del vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono. Che legge i dati referendari come un messaggio schietto che l’elettorato ha inviato all’esecutivo: «La riforma del Csm, quella del premierato e quella elettorale sono figlie di un disegno unico: indebolire il parlamento e umiliare la magistratura. E l’obiettivo era uno soltanto: piegare la democrazia e rafforzare solo il governo. La vittoria del No ha interrotto una china pericolosa».

«Referendum molto politico»

L’ex sindaco vede nell’esito delle urne anche un verdetto che va oltre: per lui, quello del 22 e 23 marzo, «è diventato un referendum molto politico e questo non era scontato: è stato un voto di difesa della Costituzione repubblicana, significa che è stato percepito il rischio di scasso e questo è importante».

Poi, la considerazione di dettaglio, a partire da quei territori, come il nostro, in cui il Sì ha prevalso, in controtendenza rispetto al resto del Paese: «Il nord, tuttavia, non è più così omogeneo e uniforme come un tempo – rimarca Del Bono –. Troviamo l’asse Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia compatto, ma per contro Liguria, Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta hanno preso le distanze», come se il Po avesse disegnato uno spartiacque.

La Lombardia, però, resta a trazione centrodestra: «Ma – ribatte – dove il Sì prevale, non lo fa più con quello scarto clamoroso che emergeva in passato: lo iato è relativamente modesto nella sua dimensione». E per Del Bono «anche questo è un segno politico».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Emilio Del Bonoreferendum giustiziaBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario