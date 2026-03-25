Referendum, Del Bono: «Governo indebolito, fermata china pericolosa»

Definisce l’epilogo elettorale «abbastanza sorprendente» e, soprattutto, ne dà una lettura nitida: «È stata una sconfessione del governo». La voce è quella del vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono. Che legge i dati referendari come un messaggio schietto che l’elettorato ha inviato all’esecutivo: «La riforma del Csm, quella del premierato e quella elettorale sono figlie di un disegno unico: indebolire il parlamento e umiliare la magistratura. E l’obiettivo era uno soltanto: piegare la democrazia e rafforzare solo il governo. La vittoria del No ha interrotto una china pericolosa».

Leggi anche Referendum sulla giustizia, la prima sconfitta di Meloni premier

«Referendum molto politico»

L’ex sindaco vede nell’esito delle urne anche un verdetto che va oltre: per lui, quello del 22 e 23 marzo, «è diventato un referendum molto politico e questo non era scontato: è stato un voto di difesa della Costituzione repubblicana, significa che è stato percepito il rischio di scasso e questo è importante».

Poi, la considerazione di dettaglio, a partire da quei territori, come il nostro, in cui il Sì ha prevalso, in controtendenza rispetto al resto del Paese: «Il nord, tuttavia, non è più così omogeneo e uniforme come un tempo – rimarca Del Bono –. Troviamo l’asse Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia compatto, ma per contro Liguria, Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta hanno preso le distanze», come se il Po avesse disegnato uno spartiacque.

La Lombardia, però, resta a trazione centrodestra: «Ma – ribatte – dove il Sì prevale, non lo fa più con quello scarto clamoroso che emergeva in passato: lo iato è relativamente modesto nella sua dimensione». E per Del Bono «anche questo è un segno politico».