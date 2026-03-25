Referendum, Del Bono: «Governo indebolito, fermata china pericolosa»
Definisce l’epilogo elettorale «abbastanza sorprendente» e, soprattutto, ne dà una lettura nitida: «È stata una sconfessione del governo». La voce è quella del vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono. Che legge i dati referendari come un messaggio schietto che l’elettorato ha inviato all’esecutivo: «La riforma del Csm, quella del premierato e quella elettorale sono figlie di un disegno unico: indebolire il parlamento e umiliare la magistratura. E l’obiettivo era uno soltanto: piegare la democrazia e rafforzare solo il governo. La vittoria del No ha interrotto una china pericolosa».
«Referendum molto politico»
L’ex sindaco vede nell’esito delle urne anche un verdetto che va oltre: per lui, quello del 22 e 23 marzo, «è diventato un referendum molto politico e questo non era scontato: è stato un voto di difesa della Costituzione repubblicana, significa che è stato percepito il rischio di scasso e questo è importante».
Poi, la considerazione di dettaglio, a partire da quei territori, come il nostro, in cui il Sì ha prevalso, in controtendenza rispetto al resto del Paese: «Il nord, tuttavia, non è più così omogeneo e uniforme come un tempo – rimarca Del Bono –. Troviamo l’asse Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia compatto, ma per contro Liguria, Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta hanno preso le distanze», come se il Po avesse disegnato uno spartiacque.
La Lombardia, però, resta a trazione centrodestra: «Ma – ribatte – dove il Sì prevale, non lo fa più con quello scarto clamoroso che emergeva in passato: lo iato è relativamente modesto nella sua dimensione». E per Del Bono «anche questo è un segno politico».
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