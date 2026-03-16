Referendum giustizia, come e per cosa si vota: l’approfondimento

Manca meno di una settimana e il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia, che interviene sull’ordinamento della magistratura e introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare, ma soprattutto divide il Consiglio superiore della magistratura in due consigli separati.

Si voterà domenica e lunedì, secondo quanto stabilito dal decreto elezioni che ha confermato la doppia data alle urne. I seggi resteranno aperti nel primo giorno di votazione (domenica) dalle 7 alle 23, mentre il lunedì riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Poi inizierà lo spoglio.

Elettorato

Complessivamente il corpo elettorale è composto da circa 50 milioni di persone, di cui 5 milioni sono studenti e lavoratori che vivono stabilmente lontano dal Comune di residenza. Proprio su questa fetta di elettorato è nata una polemica tra le forze di maggioranza e opposizione in quanto il governo, nonostante quanto sperimentato già per le tornate del 204 e 2025, ha deciso di non includere i fuori sede nel decreto che ha definito l’election day. Per quanto riguarda il voto dei cittadini residenti all’estero, gli italiani iscritti all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) potranno regolarmente votare per corrispondenza.

Il referendum è di tipo confermativo: non richiede quindi il superamento del quorum. Ma per essere approvato basta che il sì ottenga il 50% più uno dei voti. Si tratta del quinto referendum costituzionale della storia repubblicana: il primo risale al 7 ottobre 2001, quando gli elettori furono chiamati a confermare la riforma del Titolo V quesito approvato). Nel 2006 si è votato sulla riforma costituzionale promossa dal centrodestra (bocciata). Il 4 dicembre 2016 si è svolto il referendum sulla riforma Renzi-Boschi (bocciata). Nel 2020 si è votato per il taglio dei parlamentari (approvato).

Il testo

Il fac-simile della scheda del per il referendum del 22 e 23 marzo - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il quesito che gli italiani troveranno sulla scheda chiede di approvare o respingere una legge costituzionale che interviene sull’assetto della magistratura. La riforma riguarda nello specifico sette articoli della Costituzione - gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 - e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.

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Modifiche

Ecco, in sintesi, quali norme vengono modificate e in che modo.