Un presidente della Repubblica espresso dal centrodestra: cosa ne pensi?

La premier Giorgia Meloni ha di recente affermato che sarebbe tempo di rompere il «tabù» di un capo dello Stato di provenienza politica «non di centrosinistra»: a tre anni dalla fine del mandato di Mattarella, il dibattito è aperto

03 luglio 2026 1 ' di lettura