Paroli e Corsini, doppio sguardo sul «Senatùr» Umberto Bossi

Figura divisiva, carismatica e capace di segnare un’epoca politica. La scomparsa di Umberto Bossi riporta al centro della riflessione il ruolo del fondatore della Lega e il segno lasciato nella storia recente del Paese. A ricordarlo, da posizioni politiche sempre distanti, sono due ex sindaci di Brescia: Adriano Paroli e Paolo Corsini.

Adriano Paroli

Per Paroli, oggi senatore nelle file del centrodestra, Bossi è stato innanzitutto «un innovatore, capace di costruire un partito dal nulla intercettando l’esigenza di rappresentanza del Nord». Un progetto politico che ha inciso profondamente sugli equilibri nazionali. «Ha dato forza a quella domanda di autonomia - osserva - e ha contribuito a rendere stabile l’alleanza di centrodestra, soprattutto dopo l’intesa con Silvio Berlusconi».

Un rapporto, quello tra i due leader, che l’ex primo cittadino ricorda anche sul piano umano. «Quando Bossi fu colpito dal malore - racconta - tra i parlamentari della Lega c’era grande preoccupazione. Si temeva non solo per la sua salute, ma anche per il futuro del movimento. Berlusconi si adoperò per tenerlo integro e questo gesto segnò ulteriormente la loro alleanza».

Paolo Corsini

Di segno diverso, pur nel riconoscimento del peso storico del leader leghista, la riflessione proposta da Corsini: «Un giudizio equanime "sine ira ac studio" su Umberto Bossi non può che scontare oggi il limite derivante dal rispetto dovuto alla sua scomparsa. Anzitutto l’anomalia rappresentata dal personaggio nel panorama di fine secolo agli sgoccioli della Prima Repubblica, della quale con la sua iniziativa contribuisce a decretare la fine: un "barbaro" selvatico dal linguaggio dirompente ed effrattivo, modalità di comportamento non certamente ispirate a quella che Norbert Elias avrebbe chiamato la civiltà delle buone maniere».

Corsini richiama la capacità del fondatore della Lega di interpretare tensioni profonde presenti nel Paese: «Poi le intuizioni politiche dovute ad un fiuto istintivo e la definizione di un’agenda incentrata su parole d’ordine di immediata efficacia e agibilità». Una parabola che, conclude l’ex senatore, «dall’anonimato lo vede assurgere al ruolo di uno dei padri della Seconda Repubblica», leader autentico capace di intercettare «umori profondi presenti nel Paese».

Nel ricordo dei due ex sindaci resta così il ritratto di una figura capace di dividere ma anche di incidere in profondità sugli equilibri del Paese. Un protagonista che ha contribuito a ridisegnare il sistema politico italiano, lasciando un’impronta che continua a pesare nel dibattito su autonomia, territori e federalismo.