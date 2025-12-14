Negoziati a Berlino, nuove prove di disgelo per la pace in Ucraina

La strada per la pace in Ucraina resta impervia, ma qualcosa sembra muoversi sul fronte delle garanzie di sicurezza per Kiev, che gli Stati Uniti ora sarebbero disposti a fornire in modo vincolante. E Donald Trump, che ha fatto professione di ottimismo parlando di «molti progressi» fatti finora, ha inviato Steve Witkoff a Berlino per nuovi colloqui con Volodymyr Zelensky e gli europei, che avranno il momento clou in una riunione dei leader in programma domani sempre nella capitale tedesca.

«Sarebbe bello andare a Kiev, c'è già un piano pronto ma è difficile da attuare», dichiara intanto papa Leone, ribadendo quello che era anche l'intento del suo predecessore Francesco. Le difficoltà sono legate agli aspetti della sicurezza ma aggiunge un dettaglio che non è affatto secondario: il Vaticano ha già messo a punto l'organizzazione per consentirgli di realizzare la visita nel paese martoriato da quasi quattro anni di guerra.

Cambio di atteggiamento

Di «progressi significativi» sul fronte delle garanzie di sicurezza ha parlato un alto funzionario statunitense citato dal solitamente ben informato Axios. In base a questa ricostruzione l'amministrazione Trump è disposta a fornire all'Ucraina una garanzia basata sull'articolo 5 della Nato, che sarebbe approvata dal Congresso e quindi giuridicamente vincolante. «Non un assegno in bianco a Kiev, ma comunque un impegno sufficientemente solido», ha affermato la fonte americana.

Soldati ucriaini durante un'esercitazione nella regione di Zaporizhzhia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le cancellerie europee concordano sul fatto che garanzie di sicurezza vere per l'Ucraina necessitino di un impegno messo nero su bianco anche dagli Stati Uniti. A suffragare questa apertura da parte di Washington c'è il mutato atteggiamento di Trump. Nei giorni scorsi il presidente si era detto «stanco di riunioni solo per il gusto di riunirsi», tanto che avrebbe mandato un suo emissario a incontrare nuovamente i partner occidentali solo se avesse intravisto margini per progressi concreti nei negoziati. Ed effettivamente Witkoff è volato a Berlino, ha fatto sapere il Wall Street Journal. Assieme all'inviato della Casa Bianca ci sarà anche Jared Koushner, che finora ha preso parte a tutti i colloqui più importanti, incluso quello al Cremlino con Vladimir Putin. Entrambi «credono che ci possa essere una possibilità di pace e il presidente si fida di loro», ha affermato un secondo funzionario della Casa Bianca.

I colloqui tra alleati del fine settimana faranno da apripista al vertice di domani a Berlino, presieduto da Friedrich Merz, a cui parteciperanno numerosi capi di Stato e di governo europei, inclusa Giorgia Meloni, ed vertici dell'Ue e della Nato, oltre a Zelensky e ai rappresentanti americani. Un'intesa tra americani ed europei, con il conseguente benestare degli ucraini, sul nodo delle garanzie, consentirebbe di passare alla seconda e più difficile fase del negoziato, quella dei territori, su cui le posizioni tra le due parti in conflitto appaiono ancora inconciliabili.

Un edificio di Odessa in fiamme dopo un attacco russo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Mosca reclama ancora la totalità del Donbass, spalleggiata da Washington, che chiede agli ucraini di ritirarsi dalle zone ancora sotto il loro controllo per creare una zona economica libera smilitarizzata. In cambio, l'esercito russo si ritirerebbe dalle aree (molto limitate) conquistate nelle regioni di Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk, mantenendo i territori nel Kherson e a Zaporizhzhia.