Pace in Ucraina, Witkoff incontra Zelensky e i leader europei

Nel fine settimana l’inviato Usa vedrà a Berlino il leader ucraino, oltre a quelli di di Francia, Gran Bretagna e Germania. Trump: «Abbiamo fatto molti progressi»
Steve Witkoff con Jared Kushner, consigliere e genero di Trump - Foto Epa/Kristina Kormilitsina © www.giornaledibrescia.it
Steve Witkoff con Jared Kushner, consigliere e genero di Trump - Foto Epa/Kristina Kormilitsina © www.giornaledibrescia.it
L’inviato Usa Steve Witkoff incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un appuntamento cruciale, a poche ore dal congelamento sine die degli asset russi approvato dai Paesi Ue, mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fine dell’anno. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali.

Ridurre le divergenze

La decisione di inviare Witkoff, che ha guidato i colloqui con Ucraina e Russia su un piano di pace Usa, sottolinea l’accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell’accordo. Domenica e lunedì Witkoff incontrerà anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania.

Giovedì la Casa Bianca aveva dichiarato che il presidente Trump avrebbe inviato un rappresentante alla riunione solo se avesse ritenuto ci fossero progressi sufficienti da fare nei colloqui di pace. La portavoce Karoline Leavitt aveva osservato come il presidente fosse «stanco di riunioni solo per il gusto di riunirsi».

Le parole di Trump

Trump con i campioni olimpici della nazionale di hockey - Foto Epa/Francis Chung © www.giornaledibrescia.it
«Abbiamo fatto molto, abbiamo fermato otto guerre. Ne rimane ancora una, pensavo sarebbe stata la più facile da risolvere, quella con Russia e Ucraina. Ma abbiamo fatto molti progressi», ha detto intanto Donald Trump durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa.

Steve Witkoff guerra in Ucraina Volodymyr Zelensky Ucraina Germania Stati Uniti Russia Berlino
