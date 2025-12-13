Cessione Donbass, perché Zelensky punta al referendum «difensivo»

Giovanni Cadioli

Non è un escamotage procedurale, ma una scelta di «comodità» politica necessaria

Volodymyr Zelensky - Foto Ansa

Il Donbass è al centro della crisi ucraina da oltre un decennio. Dopo Euromaidan (2013-’14) e la svolta filo-occidentale di Kiev, Mosca ha reagito con l’annessione della Crimea e con il sostegno all’insurrezione separatista nel Donbass (Donetsk e Luhansk). L’invasione su larga scala del febbraio 2022, giustificata dal Cremlino come «difesa» del Donbass, mirava in realtà ben oltre: rovesciare il governo ucraino e piegare il Paese. A dicembre 2025 il fronte resta in stallo, ma volge sempre più a v