Magistrati, quasi un miliardo in Manovra per coprire arretrati e aumenti

Sono in arrivo fino a 100mila euro a testa ai magistrati con la prossima legge di bilancio. Lo scrive il Sole 24 ore che ha ricostruito chi sono i principali beneficiari del fondo sentenze da 1,9 miliardi previsto nelle tabelle del Documento programmatico di bilancio.
In particolare per i magistrati ci sarebbero 970 milioni, che «si traducono in costi lordi a carico dello Stato per oltre 70mila euro a testa come arretrati una tantum e in circa 20mila euro l'anno di retribuzione», si legge nel testo. Questi ultimi si replicherebbero in modo strutturale negli stipendi futuri.
Secondo l'articolo i decreti che adeguano le retribuzioni per gli anni dal 2018 al 2023 sono pronti, a seguito di un gruppo di sentenze al Consiglio di Stato. La legge di bilancio dovrà mettere i fondi.