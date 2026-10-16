Giornale di Brescia
Abbonati
Politica
Politica

Magistrati, quasi un miliardo in Manovra per coprire arretrati e aumenti

Il fondo servirà ad adeguare le retribuzioni dopo le sentenze del Consiglio di Stato: fino a oltre 70mila euro una tantum e circa 20mila l’anno
In manovra i fondi per gli arretrati dei magistrati
In manovra i fondi per gli arretrati dei magistrati

Sono in arrivo fino a 100mila euro a testa ai magistrati con la prossima legge di bilancio. Lo scrive il Sole 24 ore che ha ricostruito chi sono i principali beneficiari del fondo sentenze da 1,9 miliardi previsto nelle tabelle del Documento programmatico di bilancio.

In particolare per i magistrati ci sarebbero 970 milioni, che «si traducono in costi lordi a carico dello Stato per oltre 70mila euro a testa come arretrati una tantum e in circa 20mila euro l'anno di retribuzione», si legge nel testo. Questi ultimi si replicherebbero in modo strutturale negli stipendi futuri.

Secondo l'articolo i decreti che adeguano le retribuzioni per gli anni dal 2018 al 2023 sono pronti, a seguito di un gruppo di sentenze al Consiglio di Stato. La legge di bilancio dovrà mettere i fondi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
magistratiManovra 2026
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici

Commenti

Caricamento...