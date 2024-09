Ecco quali sono le competenze e il raggio d’azione della Provincia

Oltre a strade, scuole superiori (edilizia scolastica annessa), ambiente e pianificazione, stando alle ultime intese sottoscritte con la Regione, le materie delegate alla Provincia riguardano Protezione civile, vigilanza ittico-venatoria, turismo, cultura, Politiche sociali-registro unico nazionale del terzo settore, funzioni ambientali, governo del territorio, trasporti.

Ma anche funzioni in materia di servizi per il lavoro – centri per l’impiego e collocamento mirato dei disabili, opere pubbliche e rete escursionistica della Lombardia, nonché la riscossione sperimentale dell’imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli.