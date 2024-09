Come stanno andando le elezioni del nuovo Consiglio provinciale

Come sta andando il voto che disegnerà la nuova aula del Consiglio provinciale? Al Cfp Zanardelli di via Gamba, in mattinata e fino alle 12 ha votato il 39,72% degli amministratori, un trend positivo che si spera confermato anche nel pomeriggio.

Al seggio, l’unico allestito sull’intero territorio provinciale bresciano, c’è un via vai di candidati e a «sorvegliare» la situazione ci sono anche i segretari dei partiti, attenti a decifrare l’andamento di un voto per nulla scontato.

Le operazioni di voto per queste elezioni di secondo livello (significa che a scegliere non sono i cittadini, ma appunto gli amministratori: sindaci e consiglieri comunali dei 205 Comuni bresciani) sono cominciate alle 8 di questa mattina e proseguiranno fino alle 20. Lo spoglio, lo ricordiamo, avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. Entro la mezzanotte si conoscerà dunque già la composizione della nuova Aula.

L’affluenza alle 12

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amministratori al voto per le elezioni provinciali - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Entrando nel dettaglio, l’affluenza maggiore è quella degli amministratori del capoluogo: alle 12 hanno votato 18 elettori su 33, il 54,55%. Seguono i 222 amministratori (su 479) dei Comuni della fascia tra i 5.001 e 10mila abitanti: ad esprimere la preferenza è stato il 46,35%. Per quanto riguarda gli enti di fascia D (10.001-30mila abitanti), a farsi avanti sono stati in 247 su 543, pari al 45,49%, mentre nei piccoli Comuni (la fascia tra i 3.001 e i 5mila abitanti) hanno votato 223 amministratori su 556: il 40,11%.

Fanalino di coda per i piccolissimi, che sono la maggior parte: dei 987 sindaci e consiglieri aventi diritto al voto, ad aver espresso la preferenza è stato il 32,62% (322 elettori su 987).