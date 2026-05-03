Iran e petrolio, la crisi ha radici lontane: tutta la storia

Comprendere la guerra Usa-Israele e Iran e i potenziali effetti economici che ne derivano è un tema complesso che fonda le sue radici nel passato. La natura poliedrica del problema ci porta alla ricerca di alcuni pezzi del puzzle che cercheremo di ripercorrere in quattro tappe (qui di seguito la prima). L’analisi non vuole e non può essere esaustiva perché parlare di fonti fossili ed effetti economici e geopolitici implicherebbe un approccio ad ampio spettro che va oltre le competenze di chi scrive, tuttavia crediamo che allargare il quadro aiuti a vedere meglio il prisma del problema.