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Immigrazione, a Brescia il confronto tra Fini e Minniti: la diretta

I due ex ministri in dialogo al Museo Auto storiche in viale Bornata, in un incontro promosso dalle associazioni culturali Orizzonti Europei e Tito Speri
Gianfranco Fini e Marco Minniti
Gianfranco Fini e Marco Minniti

Le sfide dell’immigrazione, discusse da due ex ministri che alle questione hanno legato, in modo diverso, il proprio nome: Gianfranco Fini e Marco Minniti. Entrambi sono ospiti oggi a Brescia: si confronteranno in un incontro al Museo Auto storiche in viale Bornata, dal titolo «Immigrazione, società, integrazione, identità», organizzato dalle associazioni culturali Orizzoni europei e Tito Speri. L’incontro è moderato dall’editorialista de Il Giornale, Hoara Borselli, e sarà preceduto dagli interventi di Giovanni Posio dell’Associazione culturale Orizzonti europei e di Massimiliano Battagliola dell’associazione culturale Tito Speri. 

Le interviste al Giornale di Brescia

Entrambi gli ospiti, di provenienze politiche diverse, si confronteranno su un tema che entrambi hanno affrontato direttamente. Intervistati dal Giornale di Brescia, hanno esposto il proprio punto di vista sulla questione, spesso divisiva. Gianfranco Fini, già presidente della Camera, ha legato il proprio nome alla legge sull’immigrazione firmata assieme a Umberto Bossi. Una legge che, ha detto al Giornale di Brescia, «va vista alla luce della situazione attuale». Mentre sulla «remigrazione» ha detto che «è una parola senza senso».

Da ministro dell’Interno invece Marco Minniti promosse accordi di cooperazione e contenimento dei flussi migratori con i Paesi del Nord Africa e del Sahel. E oggi rivendica: «Le migrazioni non sono un’emergenza». Qui potete seguire la diretta streaming dell’incontro tra i due al Museo Auto storiche. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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