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Il governo Meloni è il più longevo di sempre: qual è il tuo giudizio?

Il record diventa occasione per fare un bilancio del lavoro svolto in questi 1.412 giorni dalla premier e dalla sua squadra a Palazzo Chigi: cosa ne pensi?
Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il governo della premier Giorgia Meloni raggiunge oggi un traguardo che, nella storia della Repubblica, nessun altro esecutivo era riuscito a raggiungere: 1.412 giorni consecutivi di lavoro a Palazzo Chigi, più di qualsiasi governo precedente. Una durata che testimonia la stabilità politica dell’esecutivo, ma che apre anche una domanda sul bilancio di questi anni.

Dal settembre 2022 a oggi sono cambiate molte cose: dal costo della vita al lavoro, dalla sanità alla scuola, dalle pensioni alle politiche per la famiglia, fino ai rapporti con l’Europa e alla politica estera. Per chi sostiene il governo, questi anni sono stati segnati da risultati e da una maggiore stabilità. Per chi lo critica, invece, le aspettative iniziali non sarebbero state mantenute o le risposte ai problemi del Paese non sarebbero state sufficienti.

Al di là della durata record, resta quindi da capire come viene percepita l’azione del governo nella vita quotidiana e quale sia il giudizio degli italiani su questi 1.412 giorni. Il bilancio è positivo, negativo o più sfumato? Che giudizio dai?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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