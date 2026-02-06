Cambielli al posto di Treccani: ora a Manerbio la Giunta è al completo

Si ricompone con un nuovo innesto e una ridistribuzione delle deleghe la squadra della giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Vittorielli.

A prendere il posto del dimissionario Giacomo Treccani è Gabriele Cambielli. A lui, manerbiese di adozione, vengono attribuite le deleghe ai Lavori pubblici, alla Viabilità, ai Sistemi informativi, alle Attività produttive e all’Agricoltura. Tre di questi incarichi (lavori pubblici, viabilità e sistemi informativi), dall’insediamento nel maggio 2023 a oggi, sono stati seguiti dall’attuale vicesindaco Andrea Almici.

Da ieri Almici, oltre ad essere il numero due della squadra di governo di palazzo Luzzago, si farà carico degli assessorati al bilancio, ai tributi e società partecipate e restano confermate le deleghe al patrimonio e al commercio. La ridistribuzione prevede anche che della sicurezza si occupi Mario Mantovani, mentre il primo cittadino ha tenuto per sé la delega allo sviluppo economico.

Confronto

«A conclusione di un confronto serio e responsabile all’interno della maggioranza – ha annunciato il sindaco presentando la Giunta – è stata raggiunta una sintesi politica che consente di ricomporre la squadra di governo e di confermare con chiarezza la continuità e la determinazione dell’azione amministrativa. Una scelta che valorizza competenze, esperienza e impegno, con l’obiettivo prioritario di continuare a fornire risposte concrete alla comunità manerbiese».

«In questa fase – ha proseguito Vittorielli – è fondamentale rafforzare lo spirito di squadra all’interno della Giunta e della maggioranza: solo attraverso un lavoro condiviso, fondato sulla collaborazione e sul confronto costante, è possibile affrontare con efficacia le sfide amministrative e perseguire obiettivi comuni nell’interesse della città».

Competenze

E se la nomina di Cambielli «rappresenta un importante valore aggiunto poiché le sue capacità, unite a una visione concreta e operativa, contribuiranno in modo significativo allo sviluppo di politiche efficaci e alla realizzazione di progetti strategici per il territorio», la scelta di dare ad Almici nuovi incarichi «è fondata sulla fiducia in una figura che in questi anni ha dimostrato solide competenze politiche e organizzative, guidando con efficacia un assessorato complesso come quello dei lavori pubblici».

Ricordiamo che il 10 novembre Treccani aveva lasciato la Giunta in rotta di collisione con la compagine di governo, annunciando di «aver preso atto di una divergenza di metodo, di visione e di approccio valoriale rispetto al resto della Giunta». Ora la squadra si è ricomposta.