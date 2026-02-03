Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Dopo 10 anni a Manerbio ha aperto un nuovo hotel

Umberto Scotuzzi
Realizzato in una porzione dell’ex centro commerciale Leone, in stato di degrado da tempo
L'Hc Hotel Manerbio loft - © www.giornaledibrescia.it
L'Hc Hotel Manerbio loft - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un’assenza lunga un decennio è stata colmata. Da ieri Manerbio è tornato ad avere una struttura ricettiva. Sorge sulle ceneri di una porzione dell’ex centro commerciale Leone, all’interno del ribattezzato «Complesso 45», in via San Martino del Carso, sulla riva destra del fiume Mella.

Il nuovo hotel, che si chiama «Hc Hotel Manerbio loft», è gestito dalla Mama Hils srl, una società specializzata nella gestione di strutture alberghiere e attività di ristorazione, attiva sul territorio con un progetto di sviluppo strutturato.

L'interno della struttura - © www.giornaledibrescia.it
L'interno della struttura - © www.giornaledibrescia.it

Attraverso il brand Hc Hotels, l’azienda gestisce attualmente diverse realtà ricettive, tra cui Hc Hotel Il Gelso a Pontevico (che ospita anche un ristorante), l’Hc Hotel Touring a Seniga e, per l’appunto da ieri, Hc Hotel Loft a Manerbio, combinando ospitalità tradizionale, appart-hotel e servizi di ristorazione. E, nel presente anno, si appresta ad implementare la propria rete con l’apertura di due nuove strutture alberghiere, una a Cicognolo (Cremona) e una a Giussano, in Brianza.

La struttura manerbiese, completamente rinnovata, sia negli arredi sia negli impianti, è collocata in una posizione strategica, a ridosso del centro del paese e poco fuori dal casello autostradale A21.

Il rilancio

L’immobile, di proprietà della famiglia Rozzi di Seniga, rappresenta il progetto di riqualificazione di un’area su cui insistono, con alterne fortune, un ristorante, il centro socioculturale della comunità indiana di religione Ravidasi – che raccoglie le comunità Ad-Dharmis, Ramdasia Sikhs, Chamars, Jatavs e Moch – e altri servizi.

Il complesso immobiliare, dalla superficie complessiva di quasi 10 mila mq, è soggetto da alcuni anni a un tentativo di rilancio e trasformazione.

Vocazione commerciale

La sua vocazione è sempre stata commerciale, dal momento che doveva essere la porta di ingresso al commercio e ai servizi alla persona per chi proviene da est del paese. Un supermercato (il primo discount del paese che aprì i battenti agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso), negozi, un hotel, bar e molto altro, per la ristorazione e il benessere.

Poi, nel decennio scorso, l’avvento della crisi del settore immobiliare, le incertezze e gli affanni degli investitori, i cambi di proprietà per giungere poi alla messa in liquidazione. Un’area abbandonata, rifugio di sbandati e preda di atti di vandalismo. Sino ai tentativi di rilancio e di rinnovo che, da ieri, passano anche attraverso l’apertura di una struttura ricettiva.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
hotelex centro commercialeManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario