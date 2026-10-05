Elezioni in Brasile, Bolsonaro vince al primo turno col 47%

Servirà il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente del Brasile. Con il 99,9% dei voti scrutinati, Flávio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è in testa con il 47,03% dei consensi, contro il 45,16% del presidente uscente Lula. Il secondo turno è fissato per il 25 ottobre.
I dati
Bolsonaro ha ottenuto 56,1 milioni di voti, contro i 53,8 milioni di Lula. Al secondo turno il candidato di destra potrebbe beneficiare del trasferimento dei voti degli altri candidati conservatori. L’avanzata dell'area bolsonarista si conferma anche nelle elezioni parlamentari e locali. Dei 54 senatori eletti, 34 appartengono alla destra o all'estrema destra. Eletti anche Carlos Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, figlio e moglie dell'ex presidente, mentre Jair Renan Bolsonaro entra alla Camera. Tarcísio de Freitas, ex ministro di Bolsonaro, è stato rieletto governatore dello Stato di San Paolo.
Lula ha riconosciuto il risultato e rilanciato la sfida per il secondo turno, promettendo di concentrare la nuova fase della campagna sulle differenze tra i due programmi e sul passato della famiglia Bolsonaro.