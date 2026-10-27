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Israele, exit poll: «Opposizione avanti, Likud di Netanyahu primo partito»

Sembrano confermati i sondaggi, con una maggioranza netta che non emerge dal voto. Sarà decisivo l’appoggio dei partiti arabi
Cittadini israeliani alle urne - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Cittadini israeliani alle urne - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Dai primi exit poll pubblicati dalle tv israeliane Kan, Channel 12 e Channel 13, emerge che il blocco dell'opposizione, guidato da Gadi Eisenkot, è avanti con 52-53 seggi, mentre l'attuale coalizione di governo si attesta a 50 seggi. Tuttavia, secondo gli exit poll il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu è il primo partito con 25 seggi (exit poll di Channel 13), seguito da Yashar di Eisenkot con 23 seggi.

Dalle rilevazioni emerge inoltre che i partiti arabi hanno 18 seggi. Gli exit poll sembrano confermare complessivamente lo scenario delineato dai sondaggi effettuati nelle settimane prima del voto con una situazione di stallo, che potrebbe essere superata con l'appoggio dei deputati arabi alla coalizione di Eisenkot.

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