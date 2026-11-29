In Spagna il Partito popolare e Vox vanno verso la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento. Con il 93,28% dei voti scrutinati in Spagna il Partito Popolare di Alberto Nunez Feijòo è in testa con il 32,52%, conquistando 133 dei 350 seggi al Congresso (per la maggioranza assoluta ne occorrono 176). Il Partito Socialista del premier uscente Pedro Sanchez è al 28,81% con 116 seggi, a Vox di Santiago Abascal 52 seggi (16,03% dei voti), a ERC 11, al Frente Amplio 10. I dati sono forniti dal ministero dell'Interno spagnolo. Con questi numeri Popolari e Vox avrebbero insieme la maggioranza del Parlamento.
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Elezioni in Spagna: Popolari e Vox verso la maggioranza assoluta
Scrutinati oltre il 90% dei voti: il premier uscente Sanchez ha telefonato al leader del Partito Popolare Alberto Nunez Feijóo per congratularsi della vittoria
Il premier Pedro Sanchez (a sinistra) e Alberto Nunez Feijóo, leader del Partito popolare - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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