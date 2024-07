Al centro del Consiglio comunale la «delibera daspo» e le petizioni

Consiglio comunale fiume oggi in Loggia, dove il dibattito politico amministrativo è in programma dalle 8.30 di questa mattina.

La prima ora sarà dedicata come di consueto alle interrogazioni: tra le dieci all’ordine del giorno, si parlerà fra le altre cose di PalaLeonessa, termovalorizzatore e situazione di corso Garibaldi e corso Mameli. Poi il confronto a Palazzo Loggia toccherà alcuni dei temi più caldi delle ultime settimane: al centro, in particolare, il dossier sicurezza con il nuovo Regolamento di Polizia urbana (la cosiddetta «delibera daspo») e le petizioni presentate dai residenti (tra le quali anche quella che richiede un presidio fisso di polizia locale in piazza Vittoria nel weekend).

Ma l’assemblea municipale aprirà il sipario del duello politico tra maggioranza e opposizione con il dibattito sul Dup, il documento unico di programmazione, e la variazione di bilancio.

Un Consiglio comunale molto atteso quello di oggi, insomma (la delibera sul daspo è in sospeso da marzo), che arriva in coda a più di qualche mediazione politica e protesta.

La diretta del Consiglio si può seguire anche in streaming qui.