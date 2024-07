Addio a Claudio Perlotto, ex presidente del Cdq di Mompiano

«Persona di squisita umanità». Così l’ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono ricorda su Facebook Claudio Perlotto, presidente del Consiglio di quartiere di Mompiano dal 2021 fino alle scorse elezioni, ad aprile. Perlotto è mancato lunedì mattina in seguito a una malattia contro la quale non ha potuto far nulla. Era un grande appassionato di bicicletta e di camminate in montagna. Aveva 71 anni.

Il quartiere è rimasto molto colpito dalla notizia della sua morte. Tutte le persone che lo conoscevano hanno avuto parole di stima e di affetto per lui. «Era un galantuomo, sempre gentile, una persona squisita. Preziosa» lo ricorda Marina Rossi, presidente della Pro Loco di Mompiano. Anche l’attuale presidente del Cdq, Francesca Manenti, che ha lavorato insieme a Perlotto nel precedente mandato, lo definisce «uomo della pace», sempre «molto disponibile. Mi è stato vicino nei primi tempi da presidente, sempre pronto a darmi una mano quando avevo dubbi o problemi da risolvere. Sempre pronto all’ascolto. Una persona d’oro».

Perlotto aveva lavorato come dipendente del Comune di Brescia, ma era da tempo in pensione. Colpito dalla malattia aveva deciso di non ricandidarsi come presidente del Cdq anche se consigliava l’esperienza nel Cdq «a chi crede che il buon vivere in un quartiere dipenda anche dal nostro, per quanto limitato, impegno». O ancora: «Il Cdq e l’attività di interlocuzione con le diverse articolazioni dell’Amministrazione comunale, permettono di fare un’esperienza di volontariato che aiuta a confrontarsi con la complessità dei problemi e a meglio conoscere la realtà del quartiere in cui si vive. Una sorta di servizio civile per chi è adulto».

Claudio Perlotto lascia la moglie Sandra e le figlie Giulia e Paola. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Gaudenzio.