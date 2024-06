Consigli di quartiere, Caionvico e Sanpolino tornano al voto oggi

Si vota questa domenica 23 giugno per rinnovare i consigli di quartiere a Caionvico e Sanpolino che, nell’ultima tornata elettiva, avevano registrato irregolarità nella presentazione delle candidature necessarie a raggiungere il numero minimo di candidati. Ora, invece potranno avere presto un Consiglio di quartiere in carica. Entrambi i quartieri avevano concordato fin da subito con l’assessore alla Partecipazione Valter Muchetti sull’opportunità di procedere rapidamente alla nuova consultazione (ben prima dei 180 giorni massimi previsti dal Regolamento), vista la disponibilità dei candidati, per allinearsi al più presto alle attività dei Consigli di quartiere di tutta la città.

Oggi dunque seggi aperti dalle 8.30 alle 20.30. A Caionvico si terranno nella sala civica di via S. Orsola 166/A, mentre a Sanpolino nella sala civica di via Rizzi 4/A.

«Il mio auspicio è che si possa concludere nel migliore dei modi anche questo passaggio elettorale partecipativo - aveva commentato l’assessore Muchetti -. Nei prossimi mesi metteremo in campo anche un percorso formativo per permettere a tutti i consiglieri di conoscere gli strumenti utili per il buon funzionamento dei consigli di quartiere».