Consigli di quartiere, l’affluenza ai seggi non supera ancora il muro del 10,38%

L’organizzazione è stata senza intoppi, a Folzano la partecipazione massima. Muchetti: «Buon risultato»

Una donna al voto a Fiumicello - © www.giornaledibrescia.it

Scavalcate di poco le 15 già si era iniziata a capire l’antifona. I dati della mattina e della primissima parte del pomeriggio avevano inchiodato l’asticella dell’affluenza a quota 4,73%, con quartieri che non avevano nemmeno raggiunto il 3% (Sant’Eustacchio si era fermato a un soffio: 2,9%). E infatti, alle 20.30 quando la conta delle schede ha definitivamente chiuso i giochi, il dato complessivo non è dei migliori: ieri, nelle dodici ore a disposizione, a recarsi ai seggi per scegliere i rappr